Z irackého Mósulu utieklo od októbra vyše 100.000 ľudí

(TASR) – Od októbrového spustenia vojenskej operácie na oslobodenie severoirackého Mósulu z područia teroristickej organizácie Islamský štát (IS) utieklo z tohto mesta 106.400 ľudí. Informovala o tom dnes Pomocná misia OSN v Iraku (UNAMI).

Problémy v boji o Mósul

Iracký Červený polmesiac zároveň varoval pred zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou, keďže civilisti stále utekajú z oblastí, ktoré kontrolujú militanti z IS. “Za posledných 24 hodín bolo prevezených do utečeneckých táborov južne od Mósulu približne 1500 civilistov,” uviedol pre agentúru Anadolu predstaviteľ irackého Červeného polmesiaca Ijád Ráfid. Iracká vláda sľúbila, že Mósul, ktorý IS okupuje od roku 2014, získať späť do konca tohto roka.

Bitka o Mósul sa začala 17. októbra. Na pozície Islamského štátu v okolí Mósulu útočia príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek a Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi.

