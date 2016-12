Ohodnoť článok

V tomto roku cez Stredozemné more do Európy prišlo 354.993 migrantov

(TASR) – K 13. decembru tohto roku cez Stredozemné more do Európy, najmä do Grécka a Talianska, prišlo 354.993 migrantov. V tom istom období v mori pri pokuse dostať sa na európsky kontinent zomrelo 4742 migrantov, informovala na svojej webovej stránke Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). V tomto roku sa do Talianska cez more preplavilo približne 176.678 osôb, čo je viac ako v roku 2015 i v roku 2014. Do Grécka sa cez more dostalo okolo 172.681 migrantov, čo je oveľa menej ako v roku 2015, uviedla IOM.

Počet migrantov sa každým rokom zvyšuje

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) schválilo 18. decembra 1990 Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracujúcich a členov ich rodín. VZ OSN tým zohľadnilo fakt, že počet migrujúcich ľudí sa z roka na rok zvyšuje. Na základe odporúčania Hospodárskej a sociálnej rady z 28. júla 2000 VZ OSN 4. decembra 2000 vyhlásilo 18. december za Medzinárodný deň migrantov. Zároveň VZ OSN zdôraznilo, že treba znásobiť úsilie s cieľom zaistiť dodržiavanie základných a ľudských práv všetkých migrantov.

S návrhom založenia dňa venovaného migrantom prišli už v roku 1997 filipínske a vôbec ázijské organizácie zaoberajúce sa danou problematikou. Svetová organizácia vyhlásením Medzinárodného dňa migrantov reagovala na jav sústavného zvyšovania počtu ľudí meniacich svoje sídlo. Členovia VZ OSN v Medzinárodnom dohovore podčiarkli, že treba vyvinúť väčšie úsilie na zaistenie dodržiavania základných ľudských práv a slobôd pre všetkých migrantov, ktorí “vykonávali, vykonávajú a budú vykonávať prácu počas celého času migračného procesu”, uviedla OSN na svojej webovej stránke.

Európa prijala okolo 15 milióna imigrantov

Európa prijímala asi 15 miliónov imigrantov zo 175 miliónov prisťahovalcov na celom svete. Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých pracujúcich migrantov a členov ich rodín vstúpil do platnosti 1. júla 2003. Takmer vo všetkých štátoch žijú prisťahovalci a prakticky z každej krajiny ľudia pre rôzne dôvody odišli. Aj preto OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne i ďalšie organizácie, aby si pripomínali 18. december.

Migrácia je ľudské právo

Rada Európy na svojej stránke konštatovala, že migrácia je ľudské právo, ktoré chráni protokol štyri Európskeho dohovoru o ľudských právach: “Každý človek má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu vrátane svojej.” Prirodzene, všetky štáty majú právo regulovať príchod zahraničných občanov na svoje územie a repatriovať nelegálnych prisťahovalcov do ich krajiny pri rešpektovaní zákonov v oblasti ľudských práv.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for Migration, IOM) zaraďuje migráciu medzi najzávažnejšie otázky 21. storočia aj preto, lebo opúšťanie rodného a príchod do ďalšieho štátu sa stáva čoraz častejším javom.

