Egypt poslal 56 ľudí do väzenia za smrť stoviek migrantov pri potopení člna

(TASR) – Až 56 ľudí dostalo dnes rôzne dlhé tresty odňatia slobody v súvislosti s vlaňajším potopením člna pri pobreží Egypta. Na člne sa plavili stovky ilegálnych migrantov a 202 ich prišlo o život. Informovali o tom štátne médiá.

Omilostili len jedného

Verdikt vydal súd v egyptskom pobrežnom meste ar-Rašíd (Rosetta), ktoré sa nachádza neďaleko miesta, kde pri vlaňajšej septembrovej tragédii zahynulo 202 ľudí. Súd poslal 56 obžalovaných do väzenia na dva až 13 rokov pre obvinenia zo zabitia a podvodu, napísali médiá. Jedného z obžalovaných zbavili obvinení. Plavidlo sa 21. septembra 2016 prevrátilo v Stredozemnom mori, keď smerovalo s migrantmi do Talianska. Celkovo bolo podľa oficiálnych údajov zachránených 164 ľudí. Pasažiermi člna boli občania Eritrey, Somálska, Sýrie a Sudánu, ako aj egyptskí štátni príslušníci. Egyptské úrady po tragédii zatkli majiteľa člna a ďalších podozrivých, vrátane členov posádky a sprostredkovateľov migrácie. Egypt zažíva v posledných rokoch nárast v počte migrantov, ktorí sa z jeho územia pokúšajú preplaviť cez Stredozemné more do Európy. Nepokoje v celom regióne a vysoká nezamestnanosť sú podľa odborníkov hlavnými motivačnými faktormi toho, že sa ľudia vydávajú na nebezpečné plavby do Európy.

