Malta prevzala od Slovenska rotujúcu funkciu predsedníckej krajiny EÚ

(TASR) – Malta prevzala na šesť mesiacov rotujúcu funkciu predsedníckej krajiny EÚ, ktorú v druhej polovici roka 2016 zastávalo Slovensko.

Predsedníctvo v EÚ preberá Malta

Táto funkcia otestuje vyjednávacie schopnosti najmenšej členskej krajiny EÚ v kritickom období, keď je 28-členný blok vnútorne nejednotný, informovala tlačová agentúra DPA. Očakáva sa, že sa na čele EÚ pokúsi nájsť kompromisné riešenie v otázke azylového systému únie, osobitne s ohľadom na to, ako majú byť utečenci prerozdelení medzi členské krajiny.

Táto krajina bude tiež predsedať EÚ v čase, kedy Británia spustí dvojročný proces svojho odchodu z bloku. Britská premiérka Theresa Mayová sa zaviazala, že ho spustí do konca marca. Malta je členom EÚ od roku 2004 a euro prijala za svoju menu v roku 2008. Táto ostrovná republika leží medzi Líbyou a Talianskom, priamo na ceste, ktorou sa mnohí utečenci vydávajú cez Stredozemné more v snahe dostať sa do vytúženej Európskej únie.

