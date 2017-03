Malajzijská polícia vydala v kauze Kimovej vraždy príkaz zadržať občana KĽDR

Ohodnoť článok

(TASR) – Malajzijská polícia vydala dnes príkaz na zadržanie zamestnanca severokórejskej leteckej spoločnosti. Pátra sa po ňom v spojitosti s nedávnou vraždou nevlastného brata vodcu KĽDR, ktorá sa odohrala na letisku v Kuala Lumpure.

Nové správy o vražde

Malajzijská štátna agentúry BERNAMA spresnila, že hľadaným mužom je 37-ročný Kim Uk-il, ktorý údajne pracuje pre leteckú spoločnosť Air Koryo. Malajzijský imigračný úrad dnes okrem toho potvrdil, že Severokórejčana Ri Čong-čchola, ktorého zadržali 17. februára v súvislosti s Kimovou vraždou, dnes prepustili zo zadržiavacieho zariadenia v Kuala Lumpure. Ešte dnes ho deportujú do Pchjongjangu.

Malajzijská polícia nespresnila dôvod Ri Čong-čcholovho zadržiavania. Malajzijský generálny prokurátor Mohamed Apandi Ali však vo štvrtok uviedol, že tento 47-ročný Severokórejčan bude prepustený pre nedostatok dôkazov. Ri Čong-čchol pracoval v Kuala Lumpure vo firme v IT sektore. Jeho rodina sa od jeho zadržania skrýva na neznámom mieste. Ri absolvoval univerzitu v Severnej Kórei a pred príchodom do Malajzie žil aj v Indii, kde pracoval vo výskumnom centre.

Malajzijská polícia identifikovala sedem ďalších Severokórejčanov, po ktorých pátra v súvislosti so zabitím staršieho nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una. Medzi hľadanými osobami je aj diplomat zo severokórejskej ambasády v Kuala Lumpure. Malajzijská polícia sa medzičasom obrátila aj na medzinárodnú organizáciu Interpol a požiadala ju, aby vydala výstrahu v súvislosti so štyrmi podozrivými Severokórejčanmi, ktorí v deň Kimovej vraždy letecky odcestovali z Malajzie do Pchjongjangu. O zvyšných troch sa polícia domnieva, že sa zdržiavajú v Malajzii. Z vraždy Kim Čong-nama boli obžalované dve ženy, Vietnamka a Indonézanka, ale polícia identifikovala sedem ďalších Severokórejčanov.

