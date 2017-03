Prezidentského kandidáta Macrona podporil minister obrany Le Drian

Ohodnoť článok

(TASR) – Centristického favorita francúzskych prezidentských volieb Emmanuela Macrona podporil dnes ľavicový minister obrany Jean-Yves Le Drian. Podľa tamojších médií ide o výraznú vzpruhu pre kampaň tohto 39-ročného nezávislého kandidáta. Le Drian to oznámil na zasadaní regionálnej rady Bretónska.

Keďže je Le Drian členom Socialistickej strany (PS), ide o ďalší úder pre Benoita Hamona, ľavicového opozičníka, ktorého si za oficiálneho kandidáta vybrali v primárkach socialisti francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda. Hamon sa podľa najnovších prieskumov prepadol až na piate miesto za radikála Jeana-Luca Melenchona.

Hamonova kampaň reagovala na Le Drianov dnešný krok s hnevom, tvrdiac, že minister obrany by mal rešpektovať výsledky primárok. Macron je spolu s líderkou Národného frontu (FN) Marine Le Penovou najsilnejším kandidátom do aprílového prvého kola volieb, pričom v druhom, májovom kole sa očakáva jeho hladké víťazstvo. Macron, bývalý minister hospodárstva, vyťažil zo škandálov, ktoré postihli konzervatívneho kandidáta Francoisa Fillona, čeliaceho momentálne vyšetrovaniu. Fillon bol až do januára považovaný za nádejnú novú hlavu štátu, následne však vyšli na povrch obvinenia z nezákonného zamestnávania jeho manželky v parlamente.

