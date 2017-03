List o zámere opustiť EÚ odovzdá v stredu Tuskovi britský veľvyslanec Tim Barrow

Ohodnoť článok

(TASR) – Britský veľvyslanec pri Európskej únii Tim Barrow bude tým, kto v stredu (29. marca) odovzdá predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi oficiálny list, ktorým Spojené kráľovstvo oznámi svoj zámer vystúpiť z EÚ.

Brexit sa čoskoro spusti

Od momentu prebratia listu sa začne “spätné odpočítavanie”, ktoré by sa malo skončiť skutočným vystúpením Británie z EÚ o dva roky, koncom marca 2019, ak sa vyjednávacie strany – Spojené kráľovstvo a zvyšných 27 členských krajín EÚ – spoločne nedohodnú na predĺžení tohto obdobia. Rovnako v stredu britská premiérka Theresa Mayová informuje britský parlament, že Spojené kráľovstvo aktivovalo článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý stanovuje podmienky pre rokovania o brexite medzi Londýnom a Bruselom. Očakáva sa, že Tusk po prevzatí listu zaslanom britskou premiérkou urobí krátke vyhlásenie, v ktorom potvrdí prijatie tohto dokumentu. Na druhý deň, vo štvrtok 30. marca, by mal predseda Európskej rady rozoslať lídrom 27 členských krajín Únie návrh dokumentu, ktorý načrtne hlavný smer rokovaní s britskou vládou. Tieto usmernenia budú oficiálne prijaté na osobitnom summite 27 najvyšších predstaviteľov EÚ, ktorý sa uskutoční 29. apríla v Bruseli. Britský veľvyslanec pri EÚ Tim Barrow bol do januára tohto roku politickým riaditeľom britského ministerstva zahraničných vecí. Do Bruselu prišiel v januári po odstúpení svojho predchodcu vo funkcii Ivana Rogersa. Ten odstúpil kvôli nezhodám s vládou premiérky Mayovej okolo brexitu.

