Turisti, cez víkend si dajte pozor. V Tatrách hrozia lavíny a sneh je nestabilný

Liptovský Hrádok 12. októbra (TASR) – Vo vysokohorskom teréne Tatier naďalej pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom dnes informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Rizikové sú najmä svahy s trávnatým podkladom. “Za posledných 24 hodín tu napadlo do desať centimetrov nového snehu. Celkovo dosahuje snehová pokrývka 30 až 60 centimetrov snehu, ktorý padal na relatívne teplú zem, aj preto je jeho stabilita slabá,” uviedol.

Zosuv spontánnych základových lavín hrozí podľa lavínových špecialistov na strmých svahoch s väčšou výškou snehu. V miestach, kde je naviate väčšie množstvo snehu, môže nastať pri mechanickom zaťažení zosuv menších lavín. “Toto platí obzvlášť v obedňajších a poobedňajších hodinách, kedy teplota vzduchu mierne stúpne a sneh prevlhne,” doplnil Buliak.

Počasie na horách bolo dnes ráno podobné tomu z predchádzajúcich dní. Opäť bolo zamračené, miestami hmlisto. Ochladenie pretrváva už druhý týždeň. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus šiestich do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal čerstvý vietor severných smerov s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu. Za uplynulých 24 hodín pripadlo v Tatrách do desať centimetrov nového snehu. Vo vyšších polohách nad hranicou lesa sa stále nachádza súvislá snehová pokrývka s výškou snehu od päť do 30 centimetrov, v polohách nad 1300 metrov nad morom od 20 do 50 centimetrov. V polohách nad 1800 metrov pripadlo za predchádzajúcu periódu sneženia 30 až 60 centimetrov snehu. “Väčšinou je suchý a vplyvom vetra je v teréne nerovnomerne rozložený,” dodal.

