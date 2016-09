FBI tvrdí, že kriminalita v USA neustále rastie no na 90. roky sa nechytá

Ohodnoť článok

Washington 27. septembra (TASR) – Počet vrážd a prípadov zabitia z nedbalosti v Spojených štátoch v roku 2015 stúpol oproti predchádzajúcemu roku o 10,8 percenta. Strelné zbrane boli použité v dvoch tretinách týchto prípadov. Ide o najväčší medziročný nárast za uplynulých najmenej 20 rokov, informoval v pondelok denník New York Times s odvolaním sa na nové štatistiky zverejnené Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI).

Kriminalita v USA

Napriek tomu je počet vrážd stále zhruba o polovicu nižší ako v 90. rokoch, keď dosiahol vrchol v dôsledku užívania cracku a kokaínu. Podľa FBI bolo vlani v USA zaregistrovaných takmer 16.000 vrážd, značná časť z nich v siedmich veľkých mestách Chicago, Baltimore, Houston, Milwaukee, Filadelfia, Kansas City a Washington. Najhoršia situácia je v Chicagu, kde tento rok došlo už k viac ako 500 vraždám – to je viac ako za celý minulý rok.

V prípade miest vstupujú podľa odborníkov do hry rôzne faktory, najme obchodovanie s drogami, vojny gangov a dostupnosť zbraní. Celkový počet násilných trestných činov v uplynulom roku v porovnaní s rokom 2014 dosiahol takmer 1,2 milióna, čo predstavuje nárast o 3,9 percenta. Podľa New York Times je to aj tak tretia najnižšia úroveň za ostatných 15 rokov.

Hovorca Bieleho domu Josh Earnest v tejto súvislosti povedal, že štatistiky ukazujú, že miera násilnej trestnej činnosti klesla počas úradovania prezidenta Baracka Obamu o 15 percent. Nová štatistika FBI bola zverejnená len niekoľko hodín pred prvým televíznym duelom prezidentských kandidátov Hillary Clintonovej a Donalda Trumpa, ktorý by sa mal venovať aj téme kriminality.

Comments

comments