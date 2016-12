Podľa Kissingera môže Trump urobiť pozoruhodné veci

Ohodnoť článok

Henry Kissinger: Trump môže dosiahnuť niečo pozoruhodné

(TASR) – Bývalý americký minister zahraničných vecí Henry Kissinger nepochybuje o tom, že USA sú terčom počítačových útokov z Ruska. “Ja dúfam, že (aj) my tam podnikáme nejaké útoky,” vyhlásil v rozhovore pre americkú televíziu CBS News. Dodal, že “je pravdepodobné, že každá rozviedka podniká hackerské útoky na území iných štátov”.

Kissinger v idí v Trampovi unikát

V rozhovore sa Kissinger vyjadril aj k zvoleniu Donalda Trumpa za prezidenta USA. Uviedol, že Trump je spomedzi lídrov USA “najunikátnejším a najnezávislejším od akýchkoľvek skupín”. Kissinger vysvetlil, že Trump nemá záväzky voči nikomu, pretože víťazstvo vo voľbách dosiahol vďaka vlastnej stratégii a predvolebnú kampaň si financoval sám. Práve kvôli tomu je Trump podľa Kissingera “unikát”.

Vyzval tiež, aby sa nikto nesnažil nachytať Trumpa, že neplní svoje predvolebné sľuby – tie, na ktorých už ani on sám netrvá. Podľa Kissingera treba dať Trumpovi čas, aby zostavil zoznam úloh svojej administratívy. Kissinger, ktorý je na svetovej zahraničnopolitickej scéne pojmom, sa domnieva, že Trump môže v americkej zahraničnej politike dosiahnuť “čosi pozoruhodné”. “Donald Trump je fenomén, aký zahraničie ešte nezažilo, a je pre svet šokujúcim zážitkom, že nastupuje do úradu. Súčasne je to aj mimoriadna príležitosť,” vyhlásil Kissinger v rozhovore pre reláciu Face the Nation.

Exminister podľa webovej stránky časopisu Politico súčasne vyjadril presvedčenie, že Trump má možnosť zapísať sa do dejín ako “veľmi významný prezident”. Kissinger kritizoval administratívu dosluhujúceho prezidenta USA Baracka Obamu, že Ameriku “v podstate stiahla z medzinárodnej politiky”. “Vďaka kombinácii tohto čiastočného vákua a nových otázok je možné si predstaviť, že sa z toho vynorí niečo nové a pozoruhodné,” dodal Kissinger. Spresnil: “Nehovorím, že to tak musí byť. Hovorím, že je to mimoriadna príležitosť.”

Kto je Henry Kissinger?

V medzinárodnej politike zohrával Kissinger významnú rolu za čias dvoch republikánskych prezidentov USA, Richarda Nixona (1969-74) a Geralda Forda (1974-77), a jeho názor na zahraničnú politiku zaujíma aj teraz mnohých jej aktérov. Počas predvolebnej kampane s ním konzultoval nielen Trump, ale aj Trumpova demokratická protikandidátka Hillary Clintonová. Kissinger je nositeľom Nobelovej ceny za mier a jeho politika “détente” viedla k zmierneniu napätia v americko-sovietskych vzťahoch (preteky v zbrojení počas studenej vojny) a dosiahnutie zmlúv o kontrole strategických zbraní (SALT).

