Fillon sľubuje zachovanie výnimočného stavu, Le Penová vyhostenie islamistov

Paríž (TASR) – Kandidát francúzskych prezidentských volieb Francois Fillon prisľúbil v prípade víťazstva zachovanie výnimočného stavu, ktorý v krajine platí od série teroristických útokov v novembri 2015.

Vo vyhlásení, ktoré dnes Fillonov štáb vydal v súvislosti so štvrtkovým útokom na policajta v centre Paríža, sa uvádza, že “boj za slobodu a bezpečnosť francúzskeho národa je mojím bojom. Toto musí byť priorita budúceho prezidenta”.

Fillon počas predvolebnej kampane sľuboval, že ako prezident sa zasadí za posilnenie policajných a vojenských zložiek.

Uviedol tiež, že v prípade svojho zvolenia by prišiel s diplomatickou iniciatívou, ktorej cieľom by bola spolupráca proti terorizmu na medzinárodnej úrovni, pričom by do nej mali byť zapojené Spojené štáty, EÚ, Rusko, Irán, Turecko a štáty Perzského zálivu.

K štvrtkovému útoku na Elyzejských poliach sa dnes vyjadrila aj krajne pravicová kandidátka Marine Le Penová, ktorá vyzvala francúzsku vládu, aby okamžite obnovila kontroly na hraniciach. Vo vyhlásení, vydanom jej volebným štábom, Le Penová žiada tiež kabinet a justičné orgány, aby sa zaoberali prípadmi všetkých osôb nachádzajúcich sa na francúzskom území, ktoré sú známe svojimi sympatiami “k ideológii nepriateľa”. Le Penová chce, aby ľudia považovaní za islamistických radikálov boli z Francúzska vyhostení a aby francúzski štátni príslušníci, u ktorých sa zistí sympatizovanie s islamizmom, boli postavení pred súd.

Okrem toho dnes Le Penová vo vysielaní Radio France International pripustila, že vo Francúzsku môže dôjsť do nedele k ďalším teroristickým útokom. “Vieme, že Islamský štát vyslal do Francúzska najmenej jedného teroristu, aby tu spáchal útok. Doteraz nebol dolapený, čo znamená, že teroristické ohrozenie Francúzska je na najvyššej úrovni,” povedala.

Už počas predvolebnej kampane Le Penová brojila za vystúpenie Francúzska zo schengenskej zóny.

Fillon i Le Penová v dôsledku štvrtkového útoku v centre Paríža zrušili svoj na dnes naplánovaný program, ktorý mal byť záverom ich predvolebnej kampane. Tá sa oficiálne končí dnes o polnoci.

