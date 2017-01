Porazený prezident Gambie prestal trucovať a odchádza

Ohodnoť článok

(TASR) – Dlhoročný gambijský prezident Yahya Jammeh potvrdil dnes v televíznom príhovore, že je ochotný vzdať sa moci a ukončiť tak politickú krízu, ktorú vyvolalo jeho odmietanie uznať výsledky decembrových prezidentských volieb pre údajné nezrovnalosti.

Podľa jeho slov “nie je nutné preliať čo i len jednu kvapku krvi“, neuviedol však nijaké podrobnosti o tom, kedy plánuje odstúpiť z funkcie. V príhovore tiež nespomenul svojho súpera Adamu Barrowa, ktorý bol medzinárodne uznaný za víťaza volieb a vo štvrtok zložil prezidentskú prísahu na gambijskom veľvyslanectve v Senegale. Poďakoval sa však tým, ktorí mu pomohli vybudovať “modernú Gambiu”.

Barrow vo štvrtok napísal na sociálnej sieti Twitter, že Jammeh po niekoľkohodinovom vyjednávaní súhlasil s odovzdaním moci a odchodom z krajiny. Do Gambie predtým vstúpili zahraničné vojská a Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) dalo údajne Jammehovi na odstúpenie z funkcie čas do piatkového popoludnia. Šéf gambijskej armády generál Ousman Badjie prisľúbil vernosť Barrowovi a dodal, že v Gambii sa nebude bojovať.



Zatiaľ nie je jasné, či bude Jammeh po odchode z funkcie chránený pred stíhaním. Pozorovatelia špekulujú, že by mohol hľadať útočisko v Mauritánii alebo Guinei. Jammeh, ktorý v Gambii vládol ako prezident viac než dve desaťročia, v utorok vyhlásil v krajine trojmesačný výnimočný stav a uviedol armádu do stavu najvyššej pohotovosti. Podľa údajov OSN utieklo pre obavy zo zahraničnej vojenskej intervencie približne 45.000 Gambijčanov do susedného Senegalu.

