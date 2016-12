Ohodnoť článok

Iveta Radičová oslávila jubileum uvedením novej knihy o stave a budúcnosti EÚ

(TASR) – Riešeniami krízy i budúcnosťou Európskej únie sa zaoberá nová kniha Ivety Radičovej. Publikáciu s hamletovským názvom Byť alebo nebyť – Európska únia? prezentovala bývalá premiérka SR včera, v deň svojich okrúhlych narodenín, v bratislavskom Pálffyho paláci.

Kniha TO BE OR NOT TO BE – European Union? sa zrodila tohto roku, autorka ju dopísala na Akadémii Roberta Boscha, kde celoročne pôsobila v rámci štipendijného programu Richarda von Weizsäckera. Vznikala zo stretnutí a rozhovorov s najvyššími predstaviteľmi inštitúcií EÚ i premiérmi členských krajín. Teraz sa verejnosť na Slovensku môže zoznámiť s jej slovenským prekladom.

Ako prekonať krízu v EÚ?

“Celá knižka je postavená na hĺbkovej analýze fungovania európskych inštitúcií, ich plusoch, mínusoch, rizikách, výhodách, samozrejme aj s možnými nevýhodami, zároveň analýze tvrdých dát, čísla nepustia,” povedala s úsmevom pre TASR jubilujúca expremiérka, ktorá v publikácii prináša porovnávanie jednotlivých krajín EÚ, čo sa udialo počas krízy, aké boli možnosti jej riešenia. “Tam si dávam aj odpoveď na svoje rozhodnutie spred piatich rokov pri páde vlády a zároveň hľadám hlavnú odpoveď, či prežijeme v tejto podobe a keď, tak za akých podmienok,” doplnila ku knižnému titulu, ktorý recenzovali Johann Baar z Fakulty manažmentu a práva Univerzity aplikovaných vied v Zürichu, Jozef Bátora z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Silvia Miháliková zo Sociologického ústavu SAV.

Jazyk knihy

“Pokúšala som sa ju písať spôsobom, aby nemusel Stanko Radič robiť už dnes pomyselné vlnovky pod moje slová s označením – prelož do slovenčiny, teda nepoužívať cudzie slová, kde to bolo možné,” poznamenala s úsmevom Radičová a priznala, že zvolila jazyk prístupný aj širokej verejnosti. “Nie preto, že by na to nemali intelekt, pozor, takúto nadutosť v sebe nemám, ale preto, aby ich knižka neodradila. Pevne verím, že po nej môžu siahnuť všetci tí, ktorí chcú nazrieť do myslenia, argumentácie a spôsobu rozhodovania vrcholových politikov EÚ a EÚ ako inštitúcií v časoch najťažších, teda v časoch krízy,” uzavrela jubilantka, ktorej prišiel osobne zablahoželať aj prezident SR Andrej Kiska. Medzi mnohými gratulantmi nechýbal sociológ Martin Bútora, poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Budaj či publicistka Ľuba Lesná.

Iveta Radičová a jej kariéra

Iveta Radičová (1956) bola predsedníčkou vlády SR v rokoch 2010 až 2012, v rokoch 2011 – 2012 bola zároveň poverená vedením rezortu obrany. Predtým pôsobila ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny (2005 – 2006) a poslankyňa NR SR (2006 – 2009). Bola tiež podpredsedníčka politickej strany SDKÚ-DS. V roku 2009 neúspešne kandidovala na funkciu prezidenta SR. Je špeciálnou poradkyňou členky Európskej komisie pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. V minulosti bola hosťujúcou profesorkou na univerzitách v USA, vo Veľkej Británii, Švédsku, Fínsku a v Rakúsku. V roku 1990 absolvovala postdoktorálne štúdium na univerzite v Oxforde, kde neskôr aj pôsobila. Od roku 2015 prednáša na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA).

