Vplyvný duchovný vyháňa Američanov preč z Iraku

Irak: Vplyvný duchovný po Trumpovom nariadení vyzval Američanov na odchod

(TASR) – Duchovný vodca irackých šiitov Muktadá Sadr vyzval Američanov na odchod z Iraku po tom, ako americký prezident Donald Trump vydal zákaz vstupu pre Iračanov a občanov ďalších väčšinovo moslimských krajín.

Irak dúfa v prehodnotenie

“Slobodne cestovať do Iraku či iných krajín a súčasne brániť moslimom v cestovaní do vašej krajiny je arogantné a márnomyseľné,” odkázal Sadr Trumpovi prostredníctvom svojej facebookovej stránky. Vplyvný kazateľ, ktorý má v Iraku mnohých nasledovníkov, je známy svojimi protiamerickými postojmi a ešte v novembri vyčítal Trumpovi, že nerozlišuje medzi umiernenými a radikálnymi moslimami. Tumpovo piatkové nariadenie, ktorým zaviedol 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom, medzitým komentovala aj iracká vláda. Tá podľa zverejneného vyhlásenia chápe bezpečnostné motívy tohto rozhodnutia, zdôraznila však, že USA by mali brať do úvahy svoj “osobitný vzťah” k Iraku.

Hovorca irackej vlády Saad Hadísí vyjadril nádej, že Trumpove rozhodnutia “nepoznačia snahy o posilnenie a rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi Irakom a Spojenými štátmi”. Bagdad zároveň dúfa, že uvedené opatrenie bude “prinajmenšom v prípade Iraku” iba dočasné. Zákaz cestovať do USA sa okrem Iraku vzťahuje aj na Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán. Trump navyše pozastavil na štyri mesiace americký program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov, ako aj počtov prijímaných osôb.

Trumpovim konaním je pohoršený aj Irán

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že uplatní “zásadu vzájomnosti” a nebude vydávať víza Američanom, kým Washington nezruší “urážlivé obmedzenia voči iránskym občanom”. Minister Mohammad Džavád Zaríf však upozornil, že iránsky zákaz, na rozdiel amerického, nie je “retroaktívny”.

Po islamskej revolúcii z roku 1979 emigrovali do USA milióny Iráncov. Zákaz vstupu do USA zabráni mnohým občanom Iránu, aby navštívili svojich príbuzných v USA počas marcových osláv Perzského nového roka. Iránski predstavitelia v sobotu vyjadrili presvedčenie, že uvedené Trumpovo nariadenie iba prehĺbi rozpory medzi Západom a moslimským svetom, čo bude výhodné práve pre teroristov. Diplomatické vzťahy medzi Teheránom a Washingtonom sú prerušené už takmer 40 rokov a Irán patrí v súčasnosti medzi hlavných geopolitických rivalov USA.

