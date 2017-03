Iracké jednotky dobyli v západnom Mósule vládne budovy i ďalší most

Ohodnoť článok

(TASR) – Jednotky irackej vládnej armády obsadili dnes komplex budov regionálnej vlády v západnej časti Mósulu. V ich rukách sa nachádza aj budova múzea, pobočka centrálnej banky, radnica a sídlo provincie Ninive.

Ovládli ďalší most

K tomuto vývoju došlo dva týždne po začatí novej fázy vojenskej operácie vládnych síl, ktorej cieľom je oslobodiť od Islamského štátu (IS) aj západnú časť Mósulu. Veliteľ operácie generál Abdal Amír Rašíd Jaralláh spresnil, že vládni vojaci vyvesili na vládnych budovách iracké štátne vlajky. Dodal, že pod kontrolou vládnej armády je aj druhý most cez rieku Tigris. Všetkých päť mostov, ktoré v Mósule spájali pravý a ľavý breh Tigrisu, bolo poškodených pri náletov spojených lietadiel koncom minulého roka. Cieľom bolo sťažiť presuny jednotiek IS. Podľa údajov OSN sa v západnej, islamistami ovládanej časti Mósulu, naďalej zdržiava do 700.000 ľudí. Od vlaňajšej jesene, keď sa začala operácia vládnych síl, mesto opustilo takmer 200.000 ľudí.

