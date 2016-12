Ohodnoť článok

Z Bratislavy dnes vyštartoval do Košíc prvý obnovený IC vlak

(TASR) – InterCity (IC) vlaky sa ani nie po roku od zrušenia vracajú opäť na trať medzi Bratislavou a Košicami. Prvý takýto obnovený spoj dnes o 9.47 h odštartoval z hlavného mesta na východ krajiny.

Tip redakcie: Slovo roka v Rakúsku je hotový jazykolam

IC bude najrychlejším spojením východu a západu

“Pôjde o najrýchlejšie a zároveň najkomfortnejšie spojenie medzi našimi dvoma metropolami,” opísal na dnešnom brífingu na bratislavskej hlavnej stanici generálny riaditeľ štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký.

IC vlaky sú počas dnešného dňa podľa neho vypredané na približne 70 %. Celkovo je pritom podľa dopravcu o spoje ZSSK už teraz 13 dní pred Vianocami veľký záujem, sú takmer vypredané. Spoločnosť bude teda pridávať posilové vozne do spojov, a to sa týka aj IC vlakov. “To je niečo, čo nám dáva nádej a potvrdenie toho, že rozhodnutie o znovuzavedení IC vlakov bolo správne rozhodnutie,” konštatoval Hlubocký. “Nie je to nový projekt, ale chceme, aby tento projekt žil. Musíme byť rýchlejší, čistejší a komfortnejší, a potom nám budú ľudia chodiť na tento vlak,” zhodnotil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

“Zrušenie IC vlakov sme vyhodnocovali ako urýchlený krok,” doplnil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Takéto spojenie Bratislavy a Košíc si podľa neho Slovensko zaslúži. “Je to prvý malý krok k tomu, aby ZSSK pristúpila k oveľa väčším investíciám. Už dnes je sľúbený zvýšený investičný rámec pre obnovu parku,” dodal.

IC vlaky sa dnešním dňom vracajú späť

IC vlaky sa vracajú na slovenské koľajnice dnešným dňom, kedy vstupuje do platnosti upravený cestovný poriadok na železnici. Denne budú premávať dva páry týchto vlakov. Z Bratislavy budú štartovať o 9.47 h a 15.47 h. Opačným smerom pôjdu z Košíc v pondelky až soboty o 7.31 h a 15.31 h a v nedele o 9.31 h a 15.31 h. Vlaky budú v obidvoch smeroch medzi Bratislavou a Košicami zastavovať v staniciach Trnava, Žilina, Poprad a Kysak. Trasu z hlavného mesta na východ Slovenska by mali zvládnuť za 4 hodiny a 42 minút.

Štátny dopravca predpokladá, že IC vlaky by mali byť už v prvom roku v prevádzkovom zisku. Celkovo by sa tento produkt podľa predpokladov mal dostať do čiernych čísiel po troch až štyroch rokoch. IC vlaky prestali na Slovensku jazdiť v januári tohto roku. Rozhodol tak bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer-SD). Dôvodom bola práve ich stratovosť.

