IBM otvorilo v Košiciach prvé IoT pracovisko na Slovensku

Ohodnoť článok

(TASR) – Spoločnosť IBM dnes v Košiciach otvorila svoje prvé pracovisko na Slovensku zamerané na tvorbu a implementáciu riešení internetu vecí, z anglickej skratky IoT (Internet of Things).

Tip redakcie: MWC Barcelona 2017: Prvotriedne tablety Tab S3 a Galaxy Book od Samsungu

Internet vecí

Nové pracovisko sa bude podieľať na tvorbe inovatívnych riešení a pomôže zákazníkom čerpať poznatky z veľkých objemov dát generovaných miliardami senzorov a pripojených prístrojov v budovách, továrňach, na letiskách, v automobiloch, domácich spotrebičoch a dopravných systémov. “Internet vecí je neoddeliteľnou súčasťou rýchleho technologického vývoja posledných rokov. Kognitívne riešenia využívajúce platformu internetu vecí predstavujú dnes jeden z hlavných ťahúňov na zvyšovanie efektívnosti podnikania, znižovania nákladov a zvyšovania konkurencieschopnosti v mnohých odvetviach priemyslu a služieb. Som veľmi rád, že práve na Slovensku sa nám podarilo vytvoriť vhodné podmienky na otvorenie takéhoto nového špičkového inovatívneho IoT pracoviska, ktoré bude úzko spolupracovať s novootvorenou celosvetovou centrálou IBM pre IoT v Mníchove,” hovorí generálny riaditeľ IBM Česká republika a Slovensko Branislav Šebo. “Internet vecí je vlastne niečo, čo nám pomáha pripojiť veci, ktoré bežne používame, zistiť ako tieto veci fungujú, čo sa práve s nimi deje, aby sme ich mohli ovládať, alebo zistiť ich stav. Ide o bežné domáce spotrebiče, autá, prakticky čokoľvek, možno naše byty, domy a chaty,” vysvetlil aplikačný architekt IBM Slovensko Ondrej Kubo.

Košice majú potenciál

IoT projekty sa podľa Radovana Staša z IBM Slovensko zameriavajú hlavne na zákazníkov, ktorí sú z biznis sektora. Košice si vybrali ako lokáciu v rámci Česka a Slovenska, ktorá má najväčší potenciál rastu, čo sa týka nových pracovných miest aj potenciálu projektov. V rámci IoT je podľa neho možné riešiť napríklad aj správu zelene. “Starosta obce alebo človek, ktorý je poverený správou zelene, si v mobilnom telefóne označí, kedy a ktoré časti je potrebné kosiť. Kosci majú na svojich kosačkách špeciálne GPS čipy, ktoré zaznamenávajú, či tam boli kosiť, ako to kosili a či to pokosili v správnom čase,” vysvetlil

IoT pracovisko v Košiciach bude súčasťou Klientskeho inovačného centra spoločnosti IBM na Slovensku, ktoré práve tento rok oslavuje 10. výročie svojho založenia. “V súčasnosti centrum poskytuje IT služby pre celú Európu a pravidelne spolupracuje na projektoch aj s kolegami v USA a Ázii,” priblížil riaditeľ Klientskeho inovačného centra spoločnosti IBM Daniel Štrasser.

Spoločnosť IBM poskytuje svoje produkty a služby v oblasti IT klientom vo vyše 170 krajinách sveta. Na Slovensku aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko, s.r.o., bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach. Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientske inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov.

Čítaj tiež:

Po ceste na ihrisko vysvetlite svojmu dieťaťu pravidlá. Ako vychovať slušné a poslušné deti

Kde uvidíte posledné orangutany vo voľnej prírode?

Mogheriniová predstavila protimigračné opatrenia EÚ v Stredmorí