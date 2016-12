V Holandsku majú úplne iné Vianoce než my na Slovensku

Ohodnoť článok

Holandským deťom nosí darčeky Mikuláš; na Vianoce veria vo Vianočného muža

(TASR) – V Holandsku sa vianočné tradície líšia od tých v strednej Európe: darčeky nosí Mikuláš, nie Ježiško, a samotné Vianoce sú vnímané ako dodržiavanie cirkevných zvyklostí a príležitosti pre rodinné stretnutia.

Darčeky nosí Mikuláš

Holandské deti v tom majú jasno: najdôležitejší deň v poslednom mesiaci v roku je 5. december, keď Sinterklaas (sv. Mikuláš) doručuje darčeky. Hoci v strednej a vo východnej Európe sa mikulášsky deň, spojený s drobnými darčekmi, oslavuje 6. decembra, v Holandsku sa hlavné oslavy konajú deň predtým a väčšina holandských detí vie, že Sinterklaas im práve v tento deň prináša darčeky a sladkosti. Oslavy okolo príchodu Mikuláša sa začínajú už v druhú novembrovú sobotu, lebo podľa miestneho folklóru Sinterklaas žije v Španielsku a každý rok si vyberie iný prístav na príchod do Holandska, aby ho mohlo vidieť čo najviac detí.

Do Holandska prichádza v sprievode svojho sluhu známeho ako Zwarte Piet (Čierny Peter), ktorý deti zabáva a tie neposlušné zoberie do vreca a odvezie na rok do Španielska. Táto tradícia sa v posledných rokoch stala aj predmetom súdneho sporu, keďže viaceré organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že biely Mikuláš a jeho čierny sluha pomáhajú živiť rasistické stereotypy z čias koloniálnej éry Holandska.

Štedrovečernú vianočnú tradíciu zo Slovenska v Holandsku pripomína slávnostná večera 5. decembra. Počas tzv. mikulášskej nádielky (Sinterklaasavond), na ktorej nesmú chýbať tradičné okorenené sušienky, pečivo a škoricová bábovka, deti dostávajú očakávané darčeky. Nachádzajú ich predo dverami domu, keď predtým Mikuláš na ne silno zabúcha.

Mikuláš podľa tradície opúšťa Holandsko na druhý deň, 6. decembra, keď sa cez prístav v Rotterdame vracia do Španielska. Od tohto dňa Holanďania začínajú pripravovať vianočnú výzdobu – stromček, vianočné vence na oknách a občas aj tzv. Kerstdorp, miniatúrnu vianočnú dedinu.

Vianoce sú sviatkom medziľudských vzťahov

Samotné vianočné oslavy sú v Holandsku oddelené od darčekovej tradície. Vianočný deň – 25. december – je v znamení voľna a pokoja a dôrazu na dobré medziľudské vzťahy. Pre katolíckych veriacich je tradičná účasť na obedňajších bohoslužbách v kostole. V rámci rodinnej večere nesmie chýbať koláč Kerststoll, ktorý sa pripravuje iba v tento deň, ponúkajú sa rôzne morské špeciality, a tradíciou by mali byť aj pochutiny zo zajaca, čo sa však už veľmi nedodržiava.

Kým na Slovensku deti na Vianoce čakajú Ježiška, holandské veria, že prichádza “Vianočný muž”, Kerstman, ktorý pochádza z Laponska vo Fínsku a možno im aj on donesie ešte nejaké darčeky. Väčšinou sú to rôzne sladkosti.

