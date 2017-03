Izrael: V Haife sú v prípade útoku pripravení, vytvorili podzemnú nemocnicu

Ohodnoť článok

(TASR) – V podzemnej nemocnici, ktorá sa nachádza v areáli nemocnice Rambam v Haife, sme schopní pripraviť 2000 nemocničných lôžok. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa nemocnice Michael Halberthal.

Tip redakcie: Podľa týchto dvoch spisovateľoch bol pomenovaných sadomasochizmus. Poznáte ich?

V Haife sú pripravení na útok

V čase mieru priestor slúži ako podzemná garáž s kapacitou 1500 áut. Nachádza sa v hĺbke 16,5 metra. “Môžeme tu byť toľko, koľko potrebujeme. Ak sa nemocnica stane terčom útoku, vieme uzatvoriť všetky vstupy a fungovať bez akejkoľvek pomoci zvonka tri dni. Počas týchto troch dní sme pripravení liečiť všetky prípady – intenzívnu starostlivosť, operácie i onkologické prípady,” uviedol Halberthal s tým, že priestor podzemnej garáže sa dokáže zmeniť na nemocnicu v priebehu 72 hodín. “Tu v tejto nemocnici vidíme, že ľudia musia byť pripravení aj na to najhoršie. V roku 2006 na tomto mieste do vzdialenosti jedného kilometra padlo okolo 60 bômb. A na území južného Libanonu sú vraj pripravené tisíce. Preto aj táto moderná krajina musí byť pripravená aj na to najhoršie,” povedal slovenský prezident Andrej Kiska.

V júli 2006 vyústil konflikt s Hizballáhom v Libanone do 34-dňovej vojny. Izraelčania sa tak pripravili do budúcnosti na to, aby v prípade útoku dokázali poskytnúť obetiam čo najrýchlejšiu a najkvalitnejšiu zdravotnú pomoc. “Najviac ma prekvapujú ľudia. Na jednej strane sú plní optimizmu, ale zároveň vedia, že musia byť pripravení. Nikto si tu neželá konflikt. Nikto, ani jeden z týchto ľudí. Všetci chcú žiť v pokoji, mieri, pohode, ale vedia, že musia byť pripravení na všetko,” uzavrel prezident Kiska.

Čítaj tiež:

Kohútik je lepší ako plast

Podľa týchto dvoch spisovateľoch bol pomenovaných sadomasochizmus. Poznáte ich?

Britská polícia si stále myslí, že útočník z londýnskeho Westminsteru bol sám