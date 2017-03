Denne sa celosvetovo uskutoční približne 37.000 hackerských útokov

Ohodnoť článok

(TASR) – Podľa odhadov sa celosvetovo každý deň uskutoční približne 37.000 hackerských útokov, pričom o väčšine z nich sa verejnosť nikdy nedozvie. Len na Slovensku a v Čechách sa stalo cieľom hackerských útokov až 16 % firiem.

Hackeri pomáhajú

Ako uviedol dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ spoločnosti Hacktrophy Roman Jazudek, takmer polovica firiem sa útokov vôbec neobáva aj napriek tomu, že priemerné náklady na odstránenie následkov jedného útoku sú 34.000 eur. Preto podľa jeho slov vznikol projekt umožňujúci firmám využiť komunitu etických hackerov, aby našli bezpečnostné diery na internetových stránkach, e-shopoch a v podnikových IT systémoch. Za novým projektom stojí tím Citadelo a Nethemba s investičnou podporou Trnka Investments. Cieľom služby Hacktrophy je prostredníctvom etických hackerov odhaliť bezpečnostné diery v IT systémoch a upozorniť na ne skôr, ako by došlo k ich zneužitiu. Podobným spôsobom si už dnes preverujú bezpečnosť svojich systémov spoločnosti ako Tesla, Microsoft, General Motors, ale napríklad aj finančná spoločnosť Western Union.“Očakávame, že služby Hacktrophy budú využívať najmä stredne veľké firmy, ktoré podnikajú v on-line prostredí. Druhú kategóriu zákazníkov tvoria spoločnosti v sieťových odvetviach, teda plyn, voda, elektrina, pre ktoré môže prípadný útok na ich IT systémy znamenať katastrofu,” povedal Tomáš Zaťko zo spoločnosti Citadelo.

Služba Hacktrophy využíva celosvetovú komunitu etických hackerov, a to na princípe crowdsourcingu – výzvu na identifikáciu bezpečnostnej diery dostávajú všetci registrovaní etickí hackeri, no odmenu získava iba ten, ktorému sa ako prvému podarí problém nájsť a opísať. Po nájdení diery v systéme hacker odreportuje problém cez portál Hacktrophy priamo firme bez toho, aby sa o nej dozvedel ktokoľvek ďalší. Vo vyšších verziách služby hacker otestuje a klasifikuje závažnosť diery a pripraví detailný report, v ktorom zároveň odporučí ideálne riešenie na jej odstránenie.

Bezprostredne pred spustením nového projektu mladú slovenskú vývojársku firmu zasiahol hackerský útok. Hackeri sa zamerali na nezabezpečenú aplikáciu, ktorá obsahovala zásadné bezpečnostné diery, pričom možných ciest na prienik do systému bolo viacero. Cieľom útoku bolo využívanie serveru firmy na iné nelegálne účely. V dôsledku hackerského útoku musela firma odložiť štart svojho projektu. Priama škoda bola na úrovni 30.000 eur, nepriama škoda v dôsledku poškodenia reputácie približne 15.000 eur. “Väčšina firiem začne riešiť svoju bezpečnosť až po samotnom útoku. To je, žiaľ, už neskoro a strata financií či reputácie môže byť často likvidačná. Práve s pomocou etických hackerov dokážu firmy identifikovať hrozby a bezpečnostné diery predtým, ako by mohli spôsobiť vážny problém,” zdôraznil Pavol Lupták zo spoločnosti Nethemba.

