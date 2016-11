Ohodnoť článok

Bratislava 4. novembra (TASR) – Globálna dohoda o zmene klímy z Paríža dnes vstupuje do platnosti. Uplynie totiž 30 dní, odkedy sa podarilo splniť stanovené podmienky pre jej spustenie. Stalo sa tak aj vďaka Európskej únii pod taktovkou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zmluvné strany Parížskej dohody si už čoskoro prvýkrát sadnú za spoločný rokovací stôl.

Ide o historický okamih

“Parížska dohoda vstupuje do platnosti v rekordne krátkom čase, čo je historická udalosť. Svet sa ide naozaj spoločne popasovať s globálnym otepľovaním. Sme však len na začiatku, práve sa pripravujeme na prvé rokovanie zmluvných strán v Maroku, kde by mala Parížska dohoda dostať prvé reálne kontúry,” uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Na blížiacej sa klimatickej konferencii COP 22 v marockom Marrákeši (7.-18.11.) budú zmluvné strany diskutovať o implementácii dohody, detailoch kontroly a aj o reportovaní. Stretnú sa na nej aj najväčší znečisťovatelia ako Čína, Spojené štáty, EÚ, Brazília či India. Úniu bude zastupovať minister Sólymos ako predstaviteľ predsedajúcej krajiny v Rade EÚ.

Parížska dohoda bola prijatá 12. decembra 2015 ako výsledok medzinárodného úsilia od roku 2011 konsenzom 196 strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Nasledovali národné ratifikačné procesy. Jej cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne dva stupne Celzia a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, len o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita, teda by sa malo vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť.

