Európska únia rozšírila sankcie voči KĽDR

(TASR) – Európska únia rozšírila dnes sankcie voči Severnej Kórei. Rozhodli o tom predstavitelia členských štátov EÚ, čím naplnili obsah vlaňajšej rezolúcie OSN.

Sankcie pre KĽDR

Členské štáty prijali opatrenia, ktoré obmedzujú transakcie s uhlím, železom a železnou rudou pochádzajúcimi z KĽDR a zakazujú dovozu medi, niklu, striebra, zinku a sôch do EÚ. Ďalším opatrením je zákaz vývozu nových vrtuľníkov a plavidiel do Severnej Kórey. Sankcie sa dotknú aj severokórejských diplomatických misií. Tie budú mať v EÚ povolený len jeden bankový účet a obmedzenia sa dotknú aj používania ich nehnuteľností v Únii.

Členské štáty budú mať po novom povinnosť zabrániť, aby občania KĽDR mohli získať vzdelanie v oblasti jadrovej fyziky a balistických striel. Mali by tiež ukončiť vedeckú a technickú spoluprácu, na ktorej sa zúčastňujú občania KĽDR, alebo ju Severná Kórea finančne podporuje. Netýka sa to oblasti zdravotníctva. Sankcie by podľa možností nemalo negatívne pocítiť civilné obyvateľstvo, preto obsahujú výnimky v humanitárnej oblasti. Bezpečnostná rada OSN vlani tiež rozšírila sankčný zoznam, ktorý momentálne obsahuje 11 osôb a 10 subjektov so zmrazeným majetkom a cestovnými obmedzeniami. Rozšírenie zoznamu odobrila Európska únia v decembri.

