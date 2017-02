EÚ nadviazala kontakt s možnými členmi únijnej čiernej listiny daňových rajov

Ohodnoť článok

(TASR) – O zostavovaní zoznamu nespolupracujúcich daňových systémov diskutovali ministri financií členských štátov EÚ. Problematické štáty už dostali listom upozornenie, že by sa mohli ocitnúť na zozname daňových rajov, ak nezmenia svoje pravidlá. Potvrdil to slovenský minister financií Peter Kažimír.

Stop daňovým rajom

Slovenský minister uviedol, že Únia pracuje na zostavovaní zoznamu daňových rajov, ktorý by mal byť hotový do konca roka. Problematické daňové jurisdikcie už dostali listom upozornenie, že môžu byť umiestnené na “čiernej listine krajín”, s ktorými neradno spolupracovať, ak nezmenia svoju daňovú legislatívu. “Je to taký list ako od doktora, to znamená upozornenie, že sú tie krajiny predmetom inšpekcie na základe dôvodov, ktoré sú tam uvedené a nasledujú rokovania expertov,” vysvetlil Kažimír, ale problematické štáty nechcel menovať.

Podľa slovenského ministra je cieľom, aby neexistovali štáty, kde sa dajú ukrývať peniaze s nulovou alebo minimálnou daňovou sadzbou. “Viete, ak existujú ostrovy, ktoré žijú len z toho, že schovávajú niekomu peniaze, tak toto je proste princíp, s ktorým nevieme ďalej žiť,” vysvetlil. Kažimír odmietol komentovať dohady, že jedným z daňových rajov by sa po odchode z Európskej únie mohlo stať Spojené kráľovstvo. Vlani ešte počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ Kažimír uviedol, že zostavovanie zoznamu daňových rajov nemá viesť k trestom, ale motivovať problematické štáty, aby začali spolupracovať s Úniou v daňovej oblasti. Preto s možnými členmi zoznamu únijní experti budú viesť počas tohto roka dialóg a pokúsia sa dohodnúť tak, aby bolo na konečnom zozname čo najmenej štátov.

