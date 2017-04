Eltona Johna vyradila z činnosti vzácna bakteriálna infekcia

Ohodnoť článok

Las Vegas 25. apríla (TASR) – Britský pop-rockový spevák Elton John zrušil sériu nadchádzajúcich vystúpení v USA po tom, ako sa koncom juhoamerického turné minulý týždeň nakazil vzácnou bakteriálnou infekciou, ktorá si vyžiadala jeho dvojdňovú hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti v Británii.

Spevák zrušil všetky aprílové, ako aj májové termíny svojej rezidenčnej šou The Million Dollar Piano v Las Vegas a ďalšie vystúpenie v meste Bakersfield.

Jeho zdravotný stav sa “prudko zhoršil” počas letu z Čile domov, kde ho okamžite po pristátí hospitalizovali, informovala dnes spravodajská stanica BBC.

Vo vyhlásení jeho hovorcu sa uvádza, že 70-ročného umelca prepustili z nemocnice v sobotu. Hoci išlo o “potenciálne smrteľné” ochorenie, lekári predpokladajú, že sa spevák plne zotaví a prvý koncert bude môcť odohrať už začiatkom júna v anglickom meste Twickenham. John poďakoval lekárom za “excelentnú” starostlivosť.

Hudobná kariéra Eltona Johna trvá už 50 rokov, počas nej sa predalo viac než 200 miliónov jeho nahrávok. Medzi jeho najznámejšie skladby patria Your Song, Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Crocodile Rock, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Someone Saved My Life Tonight, I’m Still Standing, Nikita či Sacrifice.

Čítajte tiež:

10 celebrít, ktorých prínos pre šoubiznis je tragický

Historickí zvrhlíci. Sigmund Freud