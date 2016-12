Ohodnoť článok

Egyptská vláda súhlasila s odovzdaním dvoch ostrovov Saudskej Arábii

(TASR) – Egyptská vláda odsúhlasila odovzdanie dvoch ostrovov v Červenom mori Saudskej Arábii. Rozhodnutie padlo napriek protestom verejnosti a tiež predchádzajúcemu súdnemu verdiktu, podľa ktorého by bol takýto prevod protiústavný.

Egypt chce odstúpiť ostrovy aj napriek protiústavnosti

Egyptská štátna tlačová agentúra MENA vo štvrtok informovala, že vláda egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího túto kontroverznú dohodu schválila a posunula ju na ratifikáciu do parlamentu. Dohodu o územnom vyrovnaní medzi Egyptom a Saudskou Arábiou, na základe ktorého by Káhira musela Rijádu odstúpiť dvojicu strategicky významných ostrovov v Červenom mori, egyptský súd v júni zrušil. Vláda sa však voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Dosiahnutie dohody oficiálne oznámili v apríli počas návštevy saudskoarabského kráľa Salmána v Káhire, keď tento monarcha ohlásil mnohomiliardovú pomoc Egyptu.

Vláda argumentovala, že ostrovy boli vždy súčasťou Saudskej Arábie a Rijád ich iba v roku 1950 zveril do správy Egypta, aby zabezpečoval ich ochranu. Podľa kritikov sa Káhira za peniaze vzdáva vlastného územia. Podpis dohody vtedy vyvolal v krajine najväčšie demonštrácie proti prezidentovi Sísímu od jeho nástupu do úradu pred dvoma rokmi. Najvyšší administratívny súd v Egypte by mal o tejto otázke definitívne rozhodnúť 16. januára.

Rijád je hlavným finančným podporovateľom Egypta od roku 2013, keď Sísí ešte ako minister obrany viedol vojenský prevrat proti islamistickému prezidentovi Muhammadovi Mursímu.

