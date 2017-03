17. marec, Deň sv. Patrika, sa spája so všetkým, čo sa týka Írska

Ohodnoť článok

(TASR) – Deň svätého Patrika (Saint Patrick’s Day) je kultúrny, náboženský a štátny sviatok, ktorý sa v Írsku každoročne oslavuje 17. marca.

Deň svätého Patrika

V skorších dobách znamenal sviatok sv. Patrika predovšetkým čas venovaný rodine a príležitosť k návšteve kostola z úcty k tomuto významnému kresťanskému duchovnému, pôsobiacemu v Írsku v 5. storočí. Postupom času sa transformoval do niekoľkodňovej udalosti charakteristickej bujarými oslavami plnými čierneho piva a írskej whisky, hlučného spevu a tanca.

Svätý Patrik sa narodil okolo roku 400 n.l. vo vtedajšej rímskej provincii Británia. Spočiatku žil bezstarostný život syna bohatého mestského radcu, nevenoval sa ani štúdiu, ani kresťanskej viere. Vo veku 16 rokov ho však uniesli írski piráti do Írska, kde ho predali ako otroka. Jeho pán ho poveril pasením oviec. Po dobu šiestich rokov v zajatí sa vnútorne premenil, oddal sa náboženstvu a konvertoval na kresťanstvo. Podarilo sa mu ujsť do Francúzska, kde vstúpil do kláštora sv. Martina a pod vedením sv. Germaina z Auxerre študoval bibliu.

Neskôr údajne počul Boží hlas vyzývajúci ho na návrat do krajiny, v ktorej bol predtým otrokom. Vrátil sa do Írska ako misionár šíriaci kresťanstvo. V roku 432 sa stal írskym biskupom. Založil vyše 300 kostolov a pokrstil viac ako 120.000 ľudí – vrátane kráľa Aengusa pri návšteve hradu Cashel v roku 450. Svätý Patrik zomrel 17. marca 461.

V súčasnosti sa Deň sv. Patrika neoslavuje len v Írsku, ale patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta. K írskej národnosti sa totiž hlási až okolo 70 miliónov ľudí. Omše na svätcovu počesť sa konajú napríklad i v Austrálii či niektorých ázijských veľkomestách, ale napríklad aj v New Yorku, kde sa pri príležitosti tohto sviatku pravidelne organizujú veľkolepé prehliadky. Kanadské mesto Montréal sa pýši údajne najdlhšie pretrvávajúcimi oslavami sv. Patrika. Typickým znakom tohto dňa je zelená farba a ďatelina. Podľa legiend na jej príklade kazateľ vysvetľoval podstatu Svätej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. Kritici však poukazujú na nepravdepodobnosť toho tvrdenia a hovoria, že ďatelina už odpradávna symbolizovala v Írsku kríž. K sviatku sv. Patrika tradične patrí tmavé pivo, ktorého sa behom divokých osláv vypije až desaťkrát viac než v bežné dni. Žalúdky oslavujúcich plnia tiež whisky či najrôznejšie nazeleno nafarbené pokrmy. Ľudia si farbia tváre zelenou farbou a niektorí sa prezliekajú za leprikónov (angl. “leprechaun”), írskych škriatkov prinášajúcich šťastie.

