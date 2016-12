Česi sa v budúcom roku najviac obávaju Islamského štátu

Ohodnoť článok

Čoho sa Česi najviac boja v budúcom roku? Že v Európe zaútočí Islamský štát

(TASR) – Obyvatelia Českej republiky sa najviac boja, že budúci rok sa v Európe odohrajú ďalšie útoky teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Naopak, takmer vôbec sa neboja oslabenia NATO a šíriacich sa mätúcich a zavádzajúcich správ zo strany Ruska. Vyplýva to z prieskumu, ktorý exkluzívne pre Český rozhlas (ČRo) vypracovala agentúra Median, a to ešte pred pondelkovým útokom v Nemecku.

Tip redakcie: Sviatky bez mobilov? Skúste tieto triky!

Česi majú najväčší strach z teroristov

Deväťdesiattri percent opýtaných uviedlo, že útoky IS v Európe vníma ako hrozbu pre rok 2017. A 58 percent ľudí dokonca ako veľmi závažnú hrozbu. Sociológ Daniel Prokop vysvetlil, že tento strach môže súvisieť s vytlačovaním Islamského štátu v Sýrii. “Niektorí upozorňujú, že sa môže presunúť na útoky na zahraničné ciele,” povedal. Treba však dodať, že prieskum vznikol ešte pred teroristickým útokom v Berlíne spred dvoch dní, upozorňuje ČRo.

V prieskume sa ukázalo, že v populácii sú najsilnejšie vnímané globálne riziká bezpečnosti – klimatickej, kultúrnej alebo ekonomickej povahy. Napríklad 82 percent ľudí sa obáva zmien klímy a ich vplyvu na úrodu či sťahovanie ľudí po kontinentoch. Veľmi silne vnímajú aj finančné úniky do daňových rajov alebo oslabenie európskych a kresťanských hodnôt vplyvom migrácie a globalizácie, všíma si Český rozhlas.

Naopak, ľudia príliš nevnímajú ako hrozbu oslabenie NATO alebo Európskej únie, posilnenie vplyvu Ruska čí šírenie mätúcich a zavádzajúcich správ zo strany Ruska. Prieskumu sa medzi 14. a 16. decembrom zúčastnilo 1000 ľudí starších ako 18 rokov. Väčšina z nich, 43 percent, si myslí, že budúci rok bude rovnako dobrý ako ten súčasný. Štyridsať percent sa domnieva, že bude lepší, uzatvára ČRo.

