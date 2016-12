Ohodnoť článok

Británia: Tínedžera obvinili zo zabitia Poliaka

Londýn (TASR) – Pätnásťročného chlapca obvinili dnes v Británii zo zabitia Poliaka, ku ktorému došlo v auguste v meste Harlow v grófstve Essex počas údajného zločinu z nenávisti.

Útok bol rasistický motivovaný

Útok na 40-ročného poľského občana Arkadiusza Jozwika je považovaný za jeden z najhorších rasistických incidentov a zločinov z nenávisti, ktorých výrazný nárast zaznamenali v Británii po referende o odchode z Európskej únie z 23. júna, približuje agentúra DPA. Jozwika napadla 27. augusta skupina šiestich tínedžerov. Poliak so svojim krajanom (43) konzumovali jedlo pred stánkom s rýchlym občerstvením, keď k nim pristúpila skupina mladíkov. Polícia sa domnieva, že Poliakom nadávali a potom na nich zaútočili. Oboch zbili do bezvedomia a z miesta činu ušli. Jozwika po útoku previezli do nemocnice s ťažkými zraneniami hlavy. O dva dni neskôr im podľahol. Druhý Poliak utrpel zranenia rúk a pomliaždeniny na bruchu a po niekoľkých dňoch ho z nemocnice prepustili.

Po brexite sa objavili prvé útoky

Paul Scothern z Kráľovskej prokuratúry (CPS) dnes uviedol, že polícia sa v súlade s právnou radou, ktorú dostala v priebehu vyšetrovania, rozhodla neobviniť zvyšných piatich mladíkov. Množstvo obetí zločinov z nenávisti, ku ktorým došlo v Británii po hlasovaní o brexite, tvorili práve Poliaci a ďalší migranti z krajín východnej časti Európskej únie. Británia však počas tohto obdobia zaznamenala zároveň nárast verbálnych, ale aj fyzických útokov voči britským občanom pariacim k rôznym menšinám, najmä moslimskej.

V reakcii na tento trend sa politici z celého spektra britských strán rozhodli dnes spustiť na internete kampaň s názvom #BetterThanThat, ktorá má ukázať, že “V Británii pre zločiny z nenávisti nie je miesto”. Kampaň bojujúcu proti útokom na akékoľvek menšiny podporila britská premiérka Theresa Mayová aj množstvo vysokopostavených politikov a zapojili sa do nej tiež celebrity, ako napríklad bývalý profesionálny boxer Carl Froch či futbalista Jermain Defoe. Polícia v Essexe momentálne vyšetruje ďalší možný zločin z nenávisti, pri ktorom zaútočila 4. septembra na dvojicu Poliakov, približne tridsiatnikov, pred barom v meste Harlow štvorica mužov.

