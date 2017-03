Boje v Afganistane vyhnali od začiatku roka z domovov vyše 22.000 ľudí

Ohodnoť článok

(TASR) – Pokračujúci konflikt v rôznych častiach Afganistanu len od začiatku tohto roka vyhnal z domovov viac ako 22.600 ľudí. Uvádza sa to v správe, ktorú dnes zverejnila OSN.

Tip redakcie: Ako bojovať proti chrípke

V Afganistane ľudia utekajú z domovov

Úteky obyvateľstva boli od januára zaznamenané v 20 z celkového počtu 34 afganských provincií. Veľká časť vysídlencov (36 percent) sa pritom uchýlila do oblastí so sťaženým prísunom humanitárnej pomoci. Počas vlaňajšieho roka utieklo z domovov do iných častí Afganistanu viac ako 650.000 civilistov. Tento rok by mal počet vnútorných vysídlencov dosiahnuť číslo 450.000, predpovedá OSN. Len v priebehu minulého týždňa sa bojovalo v minimálne 12 afganských provinciách. Na príslušníkov vládnych síl útočia najmä povstalci z hnutia Taliban, v niektorých oblastiach však operujú aj džihádisti z tzv. Islamského štátu (IS).

Čítaj tiež:

Práca za jedlo vo svete? Stačili mi len ruky a úsmev v horúcej Austrálii

Adele potvrdila, že už je vydatá

Recenzia filmu: T2 Trainspotting je neradostný „dojazd“ z heroínového opojenia plný nostalgie a výbornej hudby