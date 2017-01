BMW sa Trumpových hrozieb nebojí 5 (100%) 1 vote

(TASR) – BMW aj napriek varovaniu budúceho prezidenta Donalda Trumpa trvá na pláne výstavby závodu v Mexiku, ktorý by mal byť hotový v roku 2019. Trump pohrozil, že zavedie clo vo výške 35 % na dovoz áut vyrobených v Mexiku.

BMW si trvá na svojom

Trump uviedol v rozhovore pre nemecký denník Bild, že BMW by malo postaviť nový závod v USA, pretože by to bolo pre automobilku oveľa lepšie. Člen správnej rady Peter Schwarzenbauer dnes pred novinármi v Mníchove uviedol, že firma trvá na svojich plánoch týkajúcich sa výstavby závodu v mexickom štáte San Luis Potosi. Továreň sa má dostať do prevádzky v roku 2019 a vyrábať sa tu budú vozidlá trojkového radu. Produkcia bude určená na svetový trh. Závod sa tak pripojí k existujúcim závodom v Nemecku a Číne, kde sa vyrábajú autá trojkového radu.

