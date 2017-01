Ohodnoť článok

Belgickí vojaci sú už v Litve; tvoria predvoj mnohonárodného práporu NATO

(TASR) – Tridsať belgických vojakov, ktorí tvoria logistický predvoj jedného zo štyroch mnohonárodných práporov na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, dnes pristálo na litovskom letisku Palanga. Belgickí vojaci budú súčasťou práporu pod velením Nemecka.

Armády sa už rozmiestňujú

Tlačová agentúra Belga informovala, že zároveň s vojakmi do litovského prístavu Klaipeda dorazila aj potrebný vojenský výstroj. Belgicko bude mať v rámci mnohonárodného práporu v Litve celkom 100 vojakov a 50 vozidiel. Všetci vojaci aj výstroj by mali byť na mieste určenia do štvrtka. Účasť belgických vojakov na misii, o ktorej rozhodol vlaňajší summit NATO vo Varšave, je prejavom solidarity s krajinami východného krídla aliancie, ktoré sa po vypuknutí krízy na Ukrajine a anexii polostrova Krym cítia vystavené hrozbám z Ruska.

Rozmiestnenie štyroch práporov, ktoré tvorí približne 4000 vojakov, znamená najväčšie posilnenie kolektívnej obrany v rámci NATO od konca studenej vojny. Štyrom práporom velia USA (v Poľsku), Kanada (v Lotyšsku), Británia (v Estónsku) a Nemecko (v Litve). Podľa slov generálneho tajomníka NATO Jensa Stolteberga je hlavnou úlohou týchto útvarov “odstrašiť, nespôsobiť konflikt, ale predísť konfliktu”.

Belga informovala, že belgická jednotka vytvorená z vojakov 18. a 29. logistického práporu národnej armády, bude umiestnená vo vojenskom tábore Rukla. V Litve sa od stredy k Belgičanom postupne pridajú aj vojaci z Nórska, Holandska, Luxemburska, Chorvátska a Francúzska. Spoločne vytvoria prvý rotujúci prápor s mandátom na dva roky (2017-2018).

