Aktuálne: Za prvý polrok 2016 prišlo do Nemecka približne 222.000 migrantov

Berlín,(TASR) – Od januára do júna tohto roku prišlo do Nemecka 222.264 žiadateľov o azyl, informovala dnes v Berlíne nemecká vláda. V porovnaní s bilanciou z vlaňajšieho roku ide o značný pokles, konštatuje agentúra AP.Podľa nemeckého ministra vnútra Thomasa de Maiziera ide o prejav účinnosti opatrení prijatých v záujme zvládnutia migračnej krízy, a to na európskej, ako aj nemeckej úrovni.

Podľa jeho názoru nemecké ministerstvo pre záležitosti migrantov a utečencov tiež zlepšilo svoju prácu: zvýšil sa počet rozhodnutí o osude žiadateľov a azyl – v prvom polroku ich bol rovnaký počet ako za celý vlaňajšok. De Maiziere však odmietol špekulovať o počte migrantov, ktorí by do Nemecka mohli prísť do konca kalendárneho roku, keďže budúci vývoj je podľa neho nejasný. Za vlaňajší rok v Nemecku zaregistrovali 1,1 milióna migrantov. Súčasný pokles ich počtu sa spája s uzavretím tzv. balkánskej trasy a s dosiahnutím dohody medzi EÚ a Tureckom.

Pokles počtu uchádzačov o azyl sa začal už v januári, keď do Nemecka prišlo 91.671 migrantov, pričom v júni sa ich zaregistrovalo už len 16.335. Podobná situácia bola aj v apríli a máji. Najpočetnejšiu skupinu žiadateľov o azyl predstavujú naďalej Sýrčania, nasledujú Afganci, Iračania a Iránci. De Maiziere podľa AP poukázal aj na nárast žiadateľov o azyl z Čečenskej republiky – títo občania Ruskej federácie tvorili v júni štvrtú najpočetnejšiu skupinu uchádzačov o azyl. Európa zažíva najväčšiu migračnú krízu od konca druhej svetovej vojny. Vyvolali ju v prvom rade ozbrojené konflikty na Blízkom východe a na severe Afriky.

Podľa štatistiky agentúry Frontex vlani na územie EÚ prišlo 1,8 milióna migrantov, z nich 1,1 milióna prijalo Nemecko. Počet migrantov, ktorí vstúpili na územie Nemecka, začal stúpať vlani v lete po tom, ako nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedla, že sýrski utečenci, ktorí uviazli na balkánskej trase, sú v Nemecku vítaní. Kým ľudskoprávni aktivisti Merkelovej postoj oceňovali, jej rozhodnutie vyvolalo veľké napätie v rámci nemeckej vládnej koalície i vo vzťahoch medzi Nemeckom a Maďarskom a ďalšími východoeurópskymi štátmi, napísala agentúra DPA.