Výber šunky netreba podceniť, s vajíčkami opatrne, radí ÚVZ pred Veľkou nocou

Ako spoznať kvalitnú šunku a spracovať vajíčka

Bratislava 13. apríla (TASR) – Gazdiné by mali byť počas prípravy veľkonočných jedál obozretné. Ak zvolia nesprávny prístup, môže to napomôcť množeniu mikroorganizmov a plesní. Platí to aj pri zlom skladovaní potravín. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Spotrebitelia nemusia voľným okom zbadať na jedlách žiadne zmeny, no pre organizmus to môže byť nebezpečné. Treba na to myslieť najmä pri mäse a ostatných živočíšnych potravinách.

Vajíčka nemožno pred použitím umývať

Pomôže sa tak rozšíreniu mikróbov. Ušpinené, väčšinou z domácich chovov, stačí utrieť suchou handričkou. Je dôležité dbať na ich správne rozbíjanie, aby sa neznečistil vaječný obsah. “Jedlá s vajíčkami treba dôkladne tepelne spracovať,” uvádzajú hygienici.

Domáca majonéza z čerstvých slepačích vajec môže byť podľa nich rizikom. Za bezpečnejšiu označili priemyselne vyrobenú, ktorá je pasterizovaná. “Ak sa predsa len niekto rozhodne pre domácu, odporúčame použiť čerstvé suroviny a v množstve, ktoré sa priamo skonzumuje,” píše ÚVZ SR.

Pri výbere šunky si treba dať záležať

Ako spoznať kvalitnú šunku? Tá kvalitná by mala mať aspoň 75 percent mäsa, jasne ružovú farbu a zreteľné kontúry svalu. “Ak sa svalovina pri jej výrobe rozseká na jemno a pridajú sa náhrady a prídavné látky, po tepelnom opracovaní sa spoja do homogénnej hmoty a kontúry svaloviny nemožno vidieť,” opisuje ÚVZ SR. Hygienici radia vybrať si menej zaúdené mäso, pred konzumáciou ho odporúčajú uvariť.

Mäso znečistené od krvi treba opláchnuť pod tečúcou vodou, nemožno ho namáčať. Pri jeho tepelnom opracovaní je dôležité dodržiavať čas a správnu teplotu. “Zničí to takmer všetky mikroorganizmy,” informuje ÚVZ SR. Surové mäso, hydinu, morské živočíchy treba oddeliť od ostatných potravín.

Majonézu, studené omáčky, dresingy a nátierky treba v chladničke skladovať pri teplote od nula až do štyroch stupňov Celzia najviac 48 hodín. Zeleninové a cestovinové šaláty tiež pri rovnakej teplote najviac 12 hodín.

Obložené misy, chlebíčky asi šesť hodín. “Uvarené jedlá nemožno skladovať príliš dlho, najviac 48 hodín pri teplote do piatich stupňov Celzia,” tvrdí ÚVZ SR. Ide o odporúčaný čas skladovania, podľa hygienikov nemusí byť pravidlom. Spomínané potraviny vydržia i dlhšie, treba sa riadiť ich vôňou a vzhľadom.

Kuchyňa je podľa hygienikov obľúbeným miestom baktérií

Zväčša ide o kuchynský drez, pomôcky na umývanie riadu. Treba ich udržiavať v čistote. Nemožno zabúdať i na umývanie rúk pred každou prípravou jedla. “Rovnako je dôležité, dať si záležať na poriadnom čistení pracovnej dosky, kuchynského náčinia,” píše ÚVZ SR. Hygienici neodporúčajú krájať na jednej doske mäso a potom i ostatné potraviny, zeleninu či ovocie. Na všetko radia mať vlastné nože, strúhadlá, náradie.

“Ľudia by to v stravovaní počas sviatkov nemali preháňať,” radí ÚVZ SR. Opak smeruje k hnačkám i možnému žlčníkovému záchvatu.

