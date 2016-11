Ohodnoť článok

Banská Štiavnica (TASR) – Do Týždňa vedy a techniky sa Slovenské banské múzeum (SMB) v Banskej Štiavnici zapojí aj tento rok a to prostredníctvom výstavy Ako sa mapovalo v baníctve. Od pondelka 7. novembra do nedele 13. novembra v čase od 8.00 do 16.00 h je pre návštevníkov spomínanej výstavy pripravený interaktívny program.

Deti ale aj dospelí sa naučia určovať svetové strany, pracovať s kompasom, vyskúšajú si vyrobiť vlastnú olovničku a tiež budú mať možnosť poodhaliť tajomstvo tvorby mapy bane.

Výstava, ktorá je pre verejnosť prístupná vo výstavných priestoroch v Berggerichte, je venovaná banskému meračstvu a kartografii. Podľa Magdalény Sombathyovej zo SBM prepája výstava viaceré tematické okruhy tak, aby návštevník získal informácie, ako sa vyvíjal spôsob zobrazovania prostredníctvom mapy.

SBM pripravilo výstavu v spolupráci so Slovenským banským archívom, pretože základom výstavy sú poklady mapovej dokumentácie z fondov Hlavný komorskogrófsky úrad Banská Štiavnica a Banské meračstvo, Vindšachta. Originálna mapová dokumentácia je zo zbierkových fondov SBM, rovnako ako vystavené predmety.

Unikátne banskomeračské prístroje a pomôcky do Banskej Štiavnice zapožičalo aj Slovenské technické múzeum v Košiciach. Na výstave je prezentovaný aj 3D model bane zo Smolníka a krátke prezentácie dopĺňajúce problematiku banského mapovania.

