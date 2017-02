Afganský policajt strieľal na kolegov, najmenej 11 zabil

Ohodnoť článok

(TASR) – Najmenej 11 afganských policajtov zahynulo v pondelok na kontrolnom stanovišti v provincii Helmand, keď na nich začal strieľať jeden z kolegov.

Policajt zabil vlastných kolegov

Útok sa odohral v neskorých večerných hodinách v provinčnom hlavnom meste Laškargáh, informoval novinárov hovorca tamojšieho guvernéra. Útočník podľa neho zobral ostatným policajtom všetky strelné zbrane a muníciu, načo zo stanovišťa unikol na policajnom vozidle. Lekár z nemocnice v Laškargáhu potvrdil uvedenú bilanciu obetí s tým, že prevzali 11 bezvládnych tiel so strelnými ranami.

Predpokladá sa, že páchateľ útoku vstúpil do radov islamistického hnutia Taliban. To zatiaľ ohľadne incidentu v Laškargáhu nevydalo oficiálne vyhlásenie, v ostatných rokoch sa však stalo v Afganistane viacero podobných útokov.

