Adlerka má pečať v CERN-e i globálnom biznise

(TASR) – Škola, ktorá ovplyvnila náš život i kariéru. Tak sa v spomienkach na Strednú odbornú školu (SPŠ) elektrotechnickú v bratislavskej Dúbravke, známu ako Adlerka, vyjadrujú dvaja z jej najznámejších absolventov – zakladateľ ESET-u Miroslav Trnka i Daniel Valúch, ktorý pôsobí v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve.

Adlerka má známych absolventov

Pre Trnku sa Adlerka stala dôkazom toho, že školu robia najmä ľudia, ktorí sú jej súčasťou. “Na niektorých profesorov si dodnes veľmi rád spomínam, napríklad na prísneho, no inšpiratívneho pána učiteľa Daniša a najmä na to, ako zdôrazňoval, že “jedenkrát je nikdy a dvakrát je vždy”. Rovnako tak pretrvali aj niektoré priateľstvá so spolužiakmi, s ktorými je vždy na čo spomínať,” priznal pre TASR Trnka.

S vďakou i uznaním spomína na Adlerku aj člen prestížneho vedeckého tímu z CERN-u. Valúch začal na SPŠ študovať tesne po Nežnej revolúcii v roku 1989. “Učitelia aj ostatní zamestnanci boli veľmi progresívni, odborne nás viedli, motivovali. Už počas štúdia sa z nás stali priatelia a aj napriek vekovému rozdielu rovnocenní partneri,” uviedol pre TASR. Spomenul aj to, že so spolužiakmi radi ostávali v škole aj po vyučovaní. “Nikdy sme neodchádzali po poslednej vyučovacej hodine, ale často až neskoro večer. Do školy sme chodievali pracovať a experimentovať aj počas letných prázdnin. Dali sa robiť veci, ktoré sú teraz už nepredstaviteľné. Vďaka skvelému prístupu sme sa paradoxne omnoho viacej naučili po škole ako počas bežného vyučovacieho procesu,” povedal Valúch, ktorý na škole istý čas aj vyučoval.

Obaja sa zhodujú, že aj dnešní študenti môžu na Adlerke nabrať potenciál, ktorý ich posunie v živote ďaleko. Zakladateľ dnes už globálneho hráča vo svete počítačovej ochrany preto študentom odporúča, aby “na maximum vyťažili pri štúdiu podstatu tejto školy”. “Aby sa snažili stať skutočnými odborníkmi vo svojom fachu, lepší než ostatní. V živote im špičková odbornosť zaistí nielen uplatnenie, ale dodá aj potrebné sebavedomie od okolia, dôležité pre spokojný a úspešný život,” dodal Trnka.

