Japonský premiér bude na stretnutí s nemeckou kancelárkou hovoriť o Trumpovi

(TASR) – Japonský premiér Šinzó Abe dnes oznámil, že v marci navštívi Nemecko, kde bude rokovať s kancelárkou Angelou Merkelovou o americkej zahraničnej politike za vlády prezidenta Donalda Trumpa a ďalších záležitostiach.

Abeho chcú stretunť všetci politici

Podľa Abeho slov budú hovoriť o témach ako sú japonsko-americké vzťahy, Nemecko, Európska únia a NATO.“Chcel by som sprostredkovať myslenie prezidenta Trumpa krajinám, ktoré majú z prezidenta a novej vlády USA obavy. A tiež by som rád tlmočil ich obavy jemu,” povedal Abe v dolnej komore parlamentu. “Japonsko má hlavnú zodpovednosť za to, aby už svet nebol rozdelený,” dodal. Abe sa v piatok prvýkrát oficiálne stretol s Trumpom vo Washingtone a v sobotu si spolu zahrali golf. Trump vyzval na posilnenie vzťahov s Japonskom, s ktorého premiérom ho podľa jeho slov spája “veľké priateľstvo”. Pred Abeho príchodom však kritizoval Japonsko za obchodné praktiky a ovplyvňovanie meny.

Abe povedal, že po rokovaní s americkým prezidentom sa naňho obracajú zahraniční politici so žiadosťami o stretnutie, aby ich informoval o Trumpovi. Abe ako premiér navštívi Nemecko po štvrtý raz od roku 2014. Počas rokovaní v máji 2016 ho kancelárka Merkelová pozvala na návštevu veľtrhu informačných technológií CeBIT v Hannoveri, ktorý patrí k najväčším svojho druhu vo svete.

