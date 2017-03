Na Trafalgarskom námestí v Londýne sa konala tryzna za obete útoku

Ohodnoť článok

(TASR) – Na Trafalgarskom námestí v Londýne sa dnes podvečer konala zádušná tryzna za obete teroristického útoku, ku ktorému došlo v stredu v britskej metropole. Zhromaždený dav si uctil troch zavraždených ľudí a niekoľko desiatok zranených. Prítomný bol aj londýnsky starosta Sadiq Khan.

Pamiatka za zosnulých

“Chceme prejaviť zármutok nad tými, ktorí prišli o život, sústrasť s ich rodinami, ako aj súcit so zranenými. Teroristom odkazujeme: Nepodarí sa vám zastrašiť nás, pretože my zostaneme jednotní. Sme najlepšie mesto na svete,” povedal pred začiatkom vigílie Khan, ktorý je prvým londýnskym starostom moslimského vierovyznania. Medzitým sa na schodoch Kostola sv. Martina, ktorý sa tiež nachádza na Trafalgarskom námestí, zišli predstavitelia rozličných náboženstiev a tak symbolicky prejavili jednotu. Zhromaždenie zorganizovala náboženská skupina Faith Forum for London spolu s londýnskou diecézou. Zišli sa tu kresťanskí, židovskí a moslimskí lídri. Solidaritu s Londýnom vyjadrili aj niektoré iné európske metropoly. Vo francúzskom hlavnom meste Paríž v stredu o polnoci zhasli svetlá na Eiffelovej veži a v nemeckom Berlíne bola dnes v podvečerných hodinách na Brandenburskej bráne premietnutá britská štátna vlajka, pripomína spravodajská stanica BBC.

