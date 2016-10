NATO sa obáva, že by ruská lietadlová loď mohla zaútočiť na Aleppo

Ohodnoť článok

Brusel 21. októbra (TASR) – NATO sa obáva, že by ruská lietadlová loď Admiral Kuznecov a skupina jej sprievodných lodí, ktoré sú na ceste do východného Stredomoria, mohli byť využité na “posilnenie útokov na Aleppo,” povedal vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

“Obávame sa, že ruská lietadlová loď a jej sprievodná skupina podporia vojenské operácie v Sýrii takým spôsobom, ktorý zvýši humanitárne a ľudské utrpenie,” citovala Stoltenberga tlačová agentúra DPA.

NATO bude sledovať ruské lode

NATO bude sledovať ruské lode “zodpovedným a primeraným spôsobom”, dodal Stoltenberg a poznamenal, že Rusko má právo operovať v medzinárodných vodách. “Nenormálne je, že táto skupina lietadlovej lode by mohla byť súčasťou bojovej operácie, leteckých útokov na Aleppo,” uviedol Stoltenberg.

Vojenská prítomnosť

Admirál Kuznecov so sprievodom sa začal presúvať do Stredozemného mora 15. októbra. Cieľom presunu je zabezpečiť “vojenskú prítomnosť” v operatívne dôležitých oblastiach tzv. svetového oceánu, uvádza sa vo vyhlásení tlačovej služby ruskej Severnej flotily. Do flotily lodí Severnej flotily meniacich svoju dislokáciu patrí aj ťažký raketový krížnik Piotr Velikij, veľké protiponorkové lode Severomorsk a Viceadmirál Kulakov a zabezpečovacie lode.

Vo výzbroji ruskej lietadlovej lode sú okrídlené protilodné rakety Granit, raketové systémy Klinok a Kaštan, automatické delostrelecké zariadenia i systém protiponorkovej ochrany.

Rusko plánuje použiť palubné letectvo

Lietadlová loď – schopná niesť vyše 50 lietadiel – v uplynulých rokoch už viackrát plnila vojenské úlohy vo východnom Stredomorí.

Ruský vojenský expert Leonid Ivašov v rozhovore pre Interfax minulý týždeň povedal, že Rusko prvýkrát v dejinách plánuje použiť palubné letectvo nie počas vojenského cvičenia, ale v bojových situáciách.

